شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعزز قواتها في شمال سوريا بعد اشتباكات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز

قالت روسيا في وقت متأخر، الأحد، إنها أرسلت المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا شهدت اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب طريق استراتيجي تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.

يأتي ذلك قبل محادثات تعقد في جنوب روسيا، غداً الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ومن المقرر أن يكون الملف السوري من بين الموضوعات التي سيناقشها الوزيران حيث تساند موسكو وأنقرة طرفين متحاربين في سوريا.

ونشبت معارك بين مقاتلين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب عين عيسى في شمال سوريا هذا الشهر. وتقع عين عيسى على طريق إم4 السريع الذي يربط مدناً سورية كبرى وفي منطقة عادة ما تنفذ فيها دوريات روسية تركية.

وسيطرت قوات تركية وحلفاء لها على أراض في المنطقة في هجوم العام الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على مساحات من شمال وشرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها أرسلت المزيد من أفراد الشرطة العسكرية للمنطقة. وأضاف البيان: «نلاحظ الموقف المضطرب في منطقة عين عيسى».

وتابع البيان قائلاً: «في وقت سابق خلال المفاوضات مع الجانب التركي، توصلنا لاتفاقات على نشر مواقع مراقبة مشتركة روسية سورية. وصلت وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية إلى منطقة عين عيسى (الأحد) لتعزيز جهود إعادة استقرار الوضع».

ودعت موسكو، التي تنفذ طائراتها دوريات أيضاً في المنطقة، الجانبين إلى وقف القصف المتبادل وخفض التصعيد.

وقالت إنها لم ترصد أي قصف من جانب القوات المدعومة من تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.