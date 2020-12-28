شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفض بشدة تشريعاً أمريكياً بشأن التبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بكين-رويترز)

عبرت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، عن رفضها القاطع لتشريع أمريكي جديد بشأن التبت وقعه الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع. وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية إن القضايا المتعلقة بالتبت هي شأن داخلي.

وينص القانون الأمريكي على إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة لاسا وهي عاصمة منطقة التبت، وعلى حق سكان التبت المطلق في اختيار خليفة للدالاي لاما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تكف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤون الصين.

وحثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية بعد أن دعت السفارة الأمريكية إلى إطلاق سراح 12 هارباً من هونج كونج يخضعون للمحاكمة.

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