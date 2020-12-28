شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27 ألفاً و787 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز

أعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 6253 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و78035. وقالت السلطات إن 487 مصاباً بالفيروس توفوا وإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 55265.

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