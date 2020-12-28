شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقيل مدربه لسوء النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي النصر السعودي إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي قاده إلى لقب دوري كرة القدم لموسم 2019، لسوء النتائج.

وعلّق النادي في حسابه على موقع إنستجرام على صورة لمدربه السابق «شكراً للعمل الشاق واللحظات السعيدة التي منحتنا».

وأشرف فيتوريا (50 عاماً) على النصر منذ كانون الثاني/يناير عام 2019، وقاده إلى إحراز لقب الدوري في الموسم قبل الماضي، كما قاده الى لقب الكأس السوبر 2019، وصافة الدوري الماضي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث خرج بركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني.

لكن فريق العاصمة اتخذ قراره بالاستغناء عن خدماته بعد بداية موسم كارثية وضعته في وصافة القاع برصيد 8 نقاط فقط من عشر مباريات.

وتعرض النصر للخسارة في 6 مباريات وتعادل مرتين وفاز في مثلها، وهي أسوأ بداية يحققها منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي.

أعلن صفوان السويكت رئيس النادي إقالة فيتوريا وإسناد مهمة تدريب الفريق موقتاً إلى الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق الشباب في النصر.

وكتب السويكت عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره، وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم بإنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي، وتعيين مدرب فريق الشباب بالنادي ألين هورفات مديراً فنياً للفريق الأول مؤقتاً».

وجاءت إقالة فيتوريا من منصبه بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضمك في افتتاح ملعبه الجديد «مرسول بارك»، الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري.

وكان فيتوريا، لاعب الوسط السابق، قاد بنفيكا إلى لقب الدوري البرتغالي مرتين في 2016 و2017 قبل قدومه إلى النصر.