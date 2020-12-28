شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: برشلونة حياتي.. ورونالدو يعجبني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أن الفريق الكتالوني هو حياته وحاول دائماً أن يعطيه أقصى طاقة لديه، مؤكداً أنه يمر حالياً في حالة اقتصادية سيئة للغاية، وسوف يكون من الصعب عودة الأمور كما كانت من قبل، ولكنه سيقاتل من أجل قيادته إلى الألقاب.

وقال ميسي في مقابلة مع قناة «سيكستا» أذيعت الأحد: برشلونة كمدينة وناد هما حياتي، أنا هنا منذ أن كان عمري 13 عاماً، عشت هنا أكثر مما عشت في بلدي، وتعلمت كل شيء هنا وأطفالي ولدوا هنا، أحب المدينة وكل شيء يتعلق ببرشلونة.

وعن شعوره تجاه قميص برشلونة،قال: قلت ذلك دائماً، برشلونة هو حياتي. لدي قصة حب مع برشلونة المدينة والنادي.

وعن الوضع الصعب الذي يعيشه برشلونة هذا الموسم،قال ميسي: هو يمر حالياً بفترة صعبة ومعقدة بسبب الوضع الاقتصادي، وهو لن يعود كما كان في السابق، لكن أنا مستعد للقتال من أجل الألقاب.

وعن الرياضيين الذين أعجب بهم، أكد ميسي أن غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الرياضيين المعجب بهم، وقال: هناك فيدرر ونادال في التنس، وليبرون جيميس في كرة السلة، وكريستيانو رونالدو في كرة القدم.

واعتبر ميسي ان اللعب بدون جمهور أمر فظيع، فاللعب بدون وجود أي مشجع يعطي شعوراً بارداً وغريباً للاعبين، ويؤثر في النتائج.

وكشف ميسي عن مميزات بيب جوارديولا الذي دربه سابقاً في برشلونة، وبرر الأسباب التي تجعله يعتبر هذا المدرب الأفضل من بين الذين عمل معهم، بقوله:جوارديولا لديه شيء مميز، هو يجعلك ترى الأمور بطريقة مختلفة، وطريقة تحضيره للمباريات مختلفة، وطريقة تجهيز اللاعبين دفاعيا، وطريقة ومكان الهجوم، حالفني الحظ بالعمل مع جوارديولا ولويس إنريكي، فهما الأفضل، العمل معهما عن قرب طورني على المستويين الكروي والتكتيكي أيضاً.

وأكد قائد برشلونة في تصريحاته أنه مر بفترة سيئة خلال الصيف الماضي بسبب سوء النتائج وما حدث بعد ذلك من خلافات بينه وبين إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال الأرجنتيني في هذا الصدد: أنا الآن بخير، مررت بفترة سيئة في الصيف، بسبب نهاية الموسم وما حدث بعده، لقد استمر هذا معي في بداية الموسم، ولكنني الآن بخير وكلي أمل ورغبة في العمل.

وكشف ميسي أنه تأثر بعد سماعه خبر وفاة مواطنه الأسطورة مارادونا، وقال: لم أصدق خبر وفاة مارادونا، لا أحد كان يريد تصديق ذلك، كان أمراً فظيعاً.