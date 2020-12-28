مناقشة التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» رئيسة اللجنة، تقرير اللجنة الخاص بسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبد الله السويدي «مقررة اللجنة»، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مسودة تقرير موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، الذي تناقشه اللجنة وفق محاور: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي، وقررت اللجنة استكمال مناقشة التقرير واعتماده في اجتماع قادم، لرفعه إلى المجلس ومناقشته.

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