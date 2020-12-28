شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تنظم بطولتين في التنس الشاطئية يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للتنس تنظيم بطولتين في تنس الشاطئية بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بدعم من مجموعة الحبتور الدولية وبالتعاون مع «إم بور» للخدمات الرياضية، بحيث تقام البطولة الأولى بتاريخ 15 يناير المقبل، والثانية بتاريخ 22 من نفس الشهر.

ويأتي تنظيم البطولتين امتداداً للنجاح الذي حققته بطولة الإمارات الشاطئية التي أقيمت تزامناً مع اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

وستبلغ جوائز البطولة الثانية 4000 دولار للتشجيع على المشاركة المميزة في البطولة التي تشهد مشاركة اللاعب الفنزويلي رامون جوديز المصنف 13 عالمياً.

ونشرت لجنة التنس الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، على الموقع الرسمي للاتحاد في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبراً أشادت من خلاله بالتنظيم المميز والمكاسب الفنية التي حققتها بطولة الإمارات للشاطئية التي أقيمت منافساتها في منتجع الحبتور جراند في الميناء السياحي بدبي بحضور السويسري فاري فار تهاني عضو لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي أن البطولتين المقبلتين تؤكدان أن تنظيم بطولات متعاقبة لتنس الشاطئية أصبح نهجاً دائماً في أجندة الاتحاد لتعزيز ممارسة اللعبة بشكل واسع، وأعرب عن سعادته لإشادة لجنة الشاطئية بالاتحاد الدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تنظم بطولتين في التنس الشاطئية يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.