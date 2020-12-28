شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يتمسك بقاسم ويسعى لضم داوود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، تمسكها بخدمات مدرب فريقها الكروي الأول باسم قاسم.

وذكرت إدارة النادي في بيان دعمها اللا محدود والكامل للكابتن باسم قاسم وطاقمه المساعد، مبينة أن «الإدارة بحثت مع المدرب الاستقطابات المقبلة للفريق خلال الانتقالات الشتوية».

وذكرت مصادر من داخل النادي أن الإدارة قامت بمفاتحة إدارة النفط من أجل التعاقد مع مهاجم فريقها الكروي الأول محمد داوود لغرض ضمه إلى صفوف الزوراء.

وقالت المصادر، إن الطاقم الفني لفريق الزوراء الذي يقوده باسم قاسم، طالب إدارة النادي بفتح قنوات الاتصال مع إدارة النفط لضم المهاجم محمد داوود إلى صفوف الزوراء خلال مدة الانتقالات الشتوية. مبيناً، أن المفاوضات بدأت بالفعل وهي تسير بشكل جيد وهناك احتمالات كبيرة جداً بأن يتم ضم المهاجم محمد داوود إلى فريق الزوراء خلال الأيام المقبلة، لأن اللاعب المذكور هو من محبي فريق الزوراء ويرغب بتمثيله، وهذا الحب يمثل ورقة رابحة بيد مفاوضي إدارة الزوراء، فضلاً عن العلاقة الطيبة جداً التي تربط إدارة الناديين.

يذكر أن إدارة نادي الشرطة سبق لها أن فاوضت النفط لضم اللاعب محمد داوود إلى صفوف فريقها الكروي الأول، إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن شيء بسبب السقف العالي الذي طلبته إدارة النفط مقابل الاستغناء عن محمد داوود.