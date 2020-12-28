شكرا لقرائتكم خبر عن منغوليا تفوز ببطولة آسيا للجامعات في الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت لاعبة منغوليا خولان إنكسايخان 7.5 نقطة من 9 جولات لتفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الفردية لجامعات آسيا في الشطرنج، كما قادت فريقها للفوز بذهبية بطولة الفرق بمجموع 20 نقطة بينما فازت إندونيسيا بالميدالية الفضية بمجموع 18 نقطة، فيما فازت إيران بالميدالية البرونزية برصيد 16 نقطة في البطولة التي أقيمت بمشاركة لاعبات من الصين والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وماليزيا ومنغوليا وسلطنة عمان وسريلانكا وتايلاند.

وفازت لاعبة إندونسيا نور أبيداه شانتي، 19 سنة، بالميدالية الفضية في الترتيب العام للفردي برصيد 7 نقاط بعد تطبيق أنظمة كسر التعادل مع شريكتها بنفس رصيد النقاط لاعبة منغوليا نوميندالاي تومورباتار 18 عاماً التي فازت بالميدالية البرونزية.

وكان هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج افتتح البطولة عبر الإنترنت من خلال موقع «تشيس دوت كوم» بمشاركة 36 لاعبة من 11 دولة في بطولة السيدات بينما يشارك في بطولة الرجال 48 لاعباً من 12 دولة هي إندونيسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا ومنغوليا وسلطنة عمان وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وإيران.

وتولى رئاسة الحكام الخبير والحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج.

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