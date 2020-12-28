شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الطيبى يوضح أهمية التشريعات الاقتصادية فى النقلة الحضارية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد الطيبى، عضو مجلس النواب، أن هناك تحديات كبيره تواجه الدولة المصرية تتطلب تشريعات جديده واستحداث عدد من القوانين القديمة بأطر وأهداف مختلفة منها الاقتصادية والسياسية، وكذلك التشريعات التى تهم المواطن المصرى وحماية محدود الدخل بمظلة حماية الاجتماعية التى بدأتها الدولة المصرية ويستلزم استكمال جميع أركانها.

وأضاف الطيبى، عقب الانتهاء من استخراج بطاقة عضويه مجلس النواب اثناء حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين على المقاعد الفردية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التجربة المصرية فى تمكين المرأة بعدد كبير من المقاعد فى المجلس النيابى تجربة تحترم وملهمه لكل الشعوب الأفريقية والعربية، وكما كانت مصر دائما رائده على مدار التاريخ، وأن المجتمع المصرى تطور كثيرا وايقنت الدولة المصرية أهمية وجود كوته للمرأة تقديرا لدورها الكبير.

وأضاف الطيبى أن الدولة المصرية تقوم بنقلة نوعية حضارية للوصول إلى مستوى دولة مدنية عصريه حديثه، بالإضافة إلى تجربتها فى القضاء على العشوائيات، فالمرحلة القادمة تتطلب تشريعات اقتصاديه من نوع جديد وكذلك حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وشفافية للقضاء على البيروقراطية.

وتابع الطيبى، بأن التركيبة الموجودة بمجلس النواب الجديد توكد على التنوع والمشاركة لكل التيارات السياسية بدون إقصاء، ولكن لابد من اندماج هذه الأحزاب فى تكتلات حسب أيدلوجيتها وأهدافها، لتسهيل العمل النيابى والبرلمانى وحتى يتمكن الأعضاء من ممارسة الدور الرقابى والتشريعى .

ولفت الطيبى، إلى دعم مجهودات الدولة فى الصحة والتعليم على راس أولوياته فى البرلمان الجديد مشيدا بالمبادرات التى تقوم بها القيادة السياسية فى عدد كبير من المجالات الصحية والاجتماعية .