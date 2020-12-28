شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تحذر من عدم الإفراج عن زعيم الأكراد: الفاتورة ستكون ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، مرة أخرى إلى إطلاق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطى صلاح الدين دميرتاش، المعتقل فى السجن بزعم تحقيقات فى صلته بالإرهاب.

وقال كليتشدار أوغلو، إنه يجب إطلاق سراح دميرتاش، وتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. إذا قلت إننى لا أمتثل للقرار، فأنت معزول عن أوروبا. ستكون فاتورة ذلك ثقيلة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أدانت استمرار اعتقال تركيا لرئيس حزب الشعوب الديمقراطى، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور.

وأكدت المحكمة أن اعتقال دميرتاش ينتهك خمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال فيها انتهاك لحرية التعبير وتستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية، وأن استمرارها يعنى الإخلال بحق دميرتاش.

من جانبها، صرحت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطى، أنه «يجب أن نقدم اقتراحات حول إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش من خلال توجيه نداءات إلى الإرادة السياسية، حسبما ذكر موقع تركيا الآن