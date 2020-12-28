شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 ، وتضمن نص البرقية : "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".
وأضاف رئيس مجلس النواب "عاماً جديداً -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".
وأضاف رئيس مجلس النواب ،: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكداً أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.
واختتم الدكتور على عبد العال ، برقية التهنئة قائلاً: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ المخرصون على تمزيق لحمته أو زرع الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، معاهدين الله على أن نكون جنوداً تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم."
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.