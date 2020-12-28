شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 ، وتضمن نص البرقية : "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف رئيس مجلس النواب "عاماً جديداً -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".

وأضاف رئيس مجلس النواب ،: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكداً أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.‏

واختتم الدكتور على عبد العال ، برقية التهنئة قائلاً: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ المخرصون على تمزيق لحمته أو زرع ‏الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، ‏معاهدين الله على أن نكون جنوداً تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم."‏