شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مجلس النواب تستقبل 108 نواب لاستخراج بطاقات العضوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الأمانة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، نحو 108 نواب منتخبين بالنظام الفردى من نواب محافظات.. بورسعيد نائبان ، الإسماعيلية 5 نواب، السويس نائبان، الشرقية 21 نائبا ، الدقهلية 21 نائبا ، دمياط 4 نواب ، الغربية 14 نائبا ، المنوفية 11 نائبا ، البحيرة 18 نائبا ، و 10 نواب بمحافظة كفر الشيخ، لاستخراج بطاقات العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، وذلك وسط إجراءات احترازية عالية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

وينشر الخليج 365 أسماء النواب الذين سيتم استقبالهم اليوم:-

محافظة بورسعيد

حسن عمار - أول بورفؤاد - مستقبل وطن

احمد محمد فرغل – الزهور- مستقل

محافظة الإسماعيلية

عصام أحمد سلامة دياب - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن

أحمد ياسين دندش - ثان الإسماعيلية - مستقبل وطن

محمد السيد طلبة القنطرة غرب - المؤتمر

احمد محمد بدران البعلي- القصاصين الجديدة - مستقبل وطن "

سامي محمد سليم - القصاصين – مستقل

محافظة السويس

حسن عيد - السويس - مستقبل وطن

جمال عبيد - السويس - الشعب الجمهوري

محافظة الشرقية 21 مقعدا

لطفي شحاته – أول الزقازيق - مستقبل وطن

إيمان خضر – أول الزقازيق مستقبل وطن

مروه هاشم – أول الزقازيق – مستقبل وطن

مجدي عاشور – أول الزقازيق – مستقبل وطن

حمودة يحي – بلبيس – مستقبل وطن

سامي نصر الله – بلبيس – مستقبل وطن

عبد الله فهمي الرماح – بلبيس – مستقل

خالد مشهور - منيا القمح - مستقبل وطن

وجية أباظة – منيا القمح – مستقبل وطن

مي رشدي غيث – منيا القمح – مستقل

حاتم عبد العزيز – أبو كبير – مستقبل وطن

نبيل عسكر – أبو كبير – مستقل

طلعت السويدي – درب نجم – مستقبل وطن

عبد الباقي تركيا – ديرب نجم – مستقل

علاء عبد النبي – فاقوس – مستقبل وطن

علاء النجار – فاقوس – مستقبل وطن

إمام منصور - فاقوس - مستقل

فؤاد أباظة – أبو حماد – مستقبل وطن

ثروت سويلم – أبو حماد – مستقبل وطن

السيد رحمو – الحسينية – مستقبل وطن

أحمد عبد اللطيف الطحاوي – الحسينية – مستقل

محافظة الدقهلية 21 مقعدا

وحيد رمضان فوده -اول المنصورة - مستقبل وطن

أحمد محمد سلام الشرقاوي – أول المنصورة – مستقل

محمد إسماعيل الشريف-المنصورة -" مستقل"

حسن حسين المير –المنصورة -" مستقل

وحيد قرقر- بلقاس - مستقبل وطن

فايق الزكي المغازي- بلقاس - " مستقل"

السيد الخضر جوهر – طلخا – مستقل

رضا غازي – طلخا – مستقل

مكرم رضوان - دكرنس –الشعب الجمهورى

أشرف الشبراوى أبو العلا - دكرنس - " مستقل"

وليد فتحي فرعون- دكرنس - " مستقل"

محمد نجيب خالد نور الدين-منية النصر - مستقبل وطن

خالد الحداد – منية النصر – مستقل

مجدى الأمير- المنزلة - مستقبل وطن

أحمد الحديدي – المنزلة – مستقل

أحمد الألفي-ميت غمر - مستقبل وطن

محمود العزب- ميت غمر – مستقل

إيهاب أنيس عبد اللطيف –اجا- مستقبل وطن

شريف الجبلي – أجا – مستقل

أسامة عبد العاطي – السنبلاوين – الشعب الجمهورى

محمد السيد عوض – السنبلاوين – مستقبل وطن

محافظة دمياط

ضياء الدين عصام داوود – أول دمياط –مستقل

ضياء الدين على عوض بصل- أول دمياط - مستقل

محمود محمد حمدى السيد مشعل –كفر سعد- مستقل

حسن عبد الوهاب محمد عيسى –كفر سعد- مستقل

محافظة الغربية

(9 مستقبل وطن - 3 مستقل - 1 التجمع - 1 مصر الحديثة)

1- سمير جاد عيسى-أول طنطا- " مستقبل وطن

2- غباشي محمد بدير، -أول طنطا " مستقبل وطن

3- عبد المنعم شهاب –اول طنطا – "مستقبل وطن

4-سامح فتحي حبيب-كفر الزيات - مستقبل وطن

5-محمد احمد فايد –كفر الزيات- مستقل

6-عبد الله أحمد الشيخ-قطور-" مستقل "

7- محمود عبد السميع الشامي-اول المحلة - مستقبل وطن

8-احمد بلال البرلسي أول المحلة - التجمع "

9-، حامد جلال جهجه –مركز المحلة - " مستقبل وطن

10- إبراهيم محمد الديب - مركز المحلة - مصر الحديثة "

11-احمد عبد الحكيم يوسف دراج- سمنود- " مستقل "

12- محمد سعد بدراوي - زفتي - مستقبل وطن

13- مصطفي أبو زيد - زفتي - مستقبل وطن

14- عامر حامد الشوربجي - زفتي - مستقبل وطن

محافظة المنوفية

(7 مستقبل وطن - 4 مستقل )

1- أحمد عبد الحميد صديق حجازى - شبين الكوم - مستقبل وطن

2- هانى خضر على- شبين الكوم -مستقل

3- عصمت عبد الفتاح زايد -قويسنا " مستقل "

4- محمد حمدي عبد الحليم موسى - قويسنا - " مستقل "

5- كريم طلعت السادات -تلا - " مستقبل وطن "

6-علا ء حسن جعفر- تلا - " مستقل "

7-صابر أحمد عبد القوى اشمون " مستقبل وطن "

8- عصام محمد عبد السلام - أشمون - " مستقبل وطن "

9- محمود محمد رفعت البرعى الباجور - مستقبل وطن

10-أيمن عبد الهادي سليمان،" منوف - مستقبل وطن

11-أحمد أبوزيد دياب- منوف - مستقبل وطن

5-البحيرة

1- سناء انور محمد برغش دمنهورمستقبل وطن

2- عبد الرؤوف توفيق دمنهور مستقبل وطن

3- عادل عبد الوهاب يونس دمنهور مستقبل وطن

4- محمود عادل سعد شعلان- كفر الدوار- مستقبل وطن

5- سحر بشير- كفر الدوار -مستقل

6- احمد حمدى محمد- كفر الدوار- النور

7- اسامة انور عبد الفتاح- ابو حمص- مستقل

8- احمد عبده عرجاوى- ابو حمص- النور

9- هشام سعيد فوزى -المحمودية -مستقبل وطن

10- بلال حامد عيسوى -المحمودية-مستقل

11- علاء حمدى عبد المقصود -حوش عيسى- مستقل

12- اشرف سيف النصر المقرحى- الدلنجات- مستقل

13- حمدى عبد الوهاب عثمان - ابو المطامير- مستقبل وطن

14- خالد عبد المولى خطيب -ابو المطامير -النور

15- محمد عبد السلام ناجى -ايتاى البارود -مستقبل وطن

16-محمد عزت عرفات - ايتاى البارود- مستقل

17- احمد خلمى الشيشنى- كوم حمادة -مستقل

18- طلبة احمد ثابت النحال- كوم حمادة- مستقل

محافظة كفر الشيخ

( 3 مستقبل وطن - 2 الوفد - 1 الشعب - 4 مستقل )

1- السيد أبو اليزيد شمس الدين-كفر الشيخ –مستقبل وطن

2- " باسم عبد المحسن حجازى –كفر الشيخ - " الوفد "

3- ياسر منير عبد الخالق كفر الشيخ -" مستقل "

4- على أحمد على-سيدى سالم - " الشعب الجمهورى "

5-، محمد عبد الحميد هاشم،- سيدى سالم " مستقل "

6- محمد زكى –الحامول –مستقل

7- يونس عبدالرازق فرج- الحامول - مستقبل وطن "

8- محمد عبد العليم داود – دسوق – الوفد

9- عادل محمد النجار-دسوق -" مستقبل وطن "

10-محمد سعد الصمودي دسوق -" مستقل "