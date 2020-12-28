شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مصر القديمة: تركيبة برلمان 2020 نموذجية وتمثل كافة فئات الشعب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد القط، إن برلمان 2020 سيكون ذا فاعلية ونشاط ملحوظ حيال كافة الملفات والخطط والرؤى الخاصة بالدولة المصرية، وتركيبته نموذجية، حيث يضم 13 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من المستقلين، مما يؤكد أن هذا المجلس يختلف كلية عن المجالس النيابية السابقة، مما يثرى الحياة السياسية والحزبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.





وأشار القط، إلى أن كافة فئات الشعب متمثلة، وهذا بدوره سينعكس من خلال فلترة القوانين لصالح المواطن بشكل عام، لافتا إلى انضامه للجنة الصناعة لاهتمامه بملف الصناعة، وخاصة أن الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية للاتصاد القومى، وهذا يستوجب ضرورة تذليل العقبات امام المستثمرين وجذب المستثمرين من مختلف الدول على مستوى العالم.

وأضاف القط، أن دائرة مصر القديمة تتحول الآن لمتحف كبير، من خلال أكبر حملة تطوير للمناطق الأثرية والعشوائية وسيتم متابعة تنفيذ هذا الأمر مع الجهات التنفيذية على قدم وساق لخدمة المواطنين وملف السياحة بشكل عام، إلى جانب ملفات الصحة والتعليم وكافة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والمنظومة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وبحث التنافسية ودعم المنتج المحلى بصورة كبيرة فى مختلف التخصصات والقطاعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان المقبل سيكون ممثلا لكافة فئات وأطياف الشعب، وهذا الأمر سيمثل نقلة وطفرة حقيقية فى العمل البرلمانى، كما ان تمثيل المرأة والشباب سيكون له دور كبير فى إثراء الحياة السياسية بشكل عام.