البترول: تحويل 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم خلال عام 2020 تحويل حوالي 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335.6 ألف سيارة.

وأضافت الوزارة أنه من المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين".

وأشارت وزارة البترول إلى أنه تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام الجاري استفادت منها الوحدات التي يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد.

ووصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 11.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزارة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي أيضا إلى 1528 مستهلكا تجاريا، و47 مصنعا خلال عام 2020.

كما تم خلال العام الجاري الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي واستخدامه بالمنازل، بحسب وزارة البترول.

وقالت وزارة البترول إن ذلك تم من خلال توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادي الجديد، وشركة إيجاس، وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.