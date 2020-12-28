حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه سيكونون "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة إعتداء على القوات التركية. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا، "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن إعتدوا على قواتنا.. قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية". المصدر: الأناضول

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تحذّر الجيش الوطني الليبي وتتوعّده بالردّ على أيّ هجومٍ على قوّاتها في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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