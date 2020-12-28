أعلنت رئيسة الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، انها قد وجهت دعوة رسمية إلى قيادي إسلامي في تونس لكي يقوم بزيارة واشنطن الشهر المقبل.
والجدير بالذكر أن القيادي الإسلامي التونسي الذي تمت دعوته هو راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، والقيادي في حركة "النهضة" (54 نائبا في البرلمان من مجموع 217)، ذات التوجهالإسلامي. وفقاً لـ سبوتنيك.
وجاء ذلك وفق ما أعلنه المسؤول في الحركة رياض الشعيبي بتدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك".
وقال الشعيبي إن "راشد الغنوشي سيكون في زيارة لواشنطن في النصف الأول من شهر يناير بدعوة من رئيسة الكونغرس الأمريكي (نانسي) بيلوسي".
وأضاف أن الهدف من الزيارة هو "تعزيز العلاقات بين البلدين، وتداول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة".
ونفى أن يكون للدعوة علاقة بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لافتا إلى أنها (الدعوة)، تمت قبل الانتخابات الأمريكية.
تدوينة الشعيبي جاءت بعد تداول أنباء أن الزيارة المرتقبة للغنوشي إلى واشنطن تأتي في إطار مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل.
وسبق أن اعتبر الغنوشي أن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يمثل "رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي بيلوسي توجه دعوة لقيادي إسلامي تونسي لزيارة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.