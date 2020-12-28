إيران: القمر الاصطناعي الثاني "ظفر 2" جاهز للإطلاق

صرح جبار علي ذاكري، رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية، أن القمر الصناعي الذي تم تصنيعه من قِبل الجامعة وهو "ظفر 2" جاهز للإطلاق.

وأشار ذاكري إلى أن الجامعة وقعت عقدًا مع وزارة الاتصالات لتصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية، وكان القمر الاصطناعي "ظفر 1" هو أول إنتاج للجامعة، حيث تم تسليمه للمنظمة الفضائية، ولكنه لم يستطع الحلول في المدار الفضائي، نظرًا لوجود مشكلة فنية في جهاز الإطلاق، إلا أن القمر الاصطناعي

الثاني المصنع من الجامعة، وهو "ظفر 2"، فإن ظروفه أفضل من القمر الأول. وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "فترة صناعة القمر الاصطناعي في الداخل تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرًا كحد أقصى.

وقال: "إن جامعة العلم والصناعة الإيرانية قامت بإعداد النموذج الثاني للقمر الاصطناعي "ظفر" الذي هو الآن جاهز للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي

بعد أن اجتاز جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية".

وقال ذاكري: "إن إيران اليوم قادرة على إنجاز جميع مراحل التصميم والتصنيع للأقمار الصناعية بنسبة 100% من قبل النخب والعلماء الإيرانيين في فترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرًا حيث حققنا في هذا المجال خبرات جيدة".

وأكد ذاكري بأن مستقبلا جيدا ينتظر هذه الصناعة في حال توظيف الاستثمارات الحكومية والخاصة، وقال: "إن هذه الأقمار الصناعية مدنية الطابع تماما وبالإمكان استخدامها في مختلف القطاعات مثل الزراعة ودراسة أوضاع الغابات والمواصلات وحتى حركة القطارات".