السعودية تمدد حظر دخول المملكة أسبوعاً آخر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأحد، أن وزارة الداخلية السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر، وسط مخاوف من انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة في عدد من الدول.



وقالت الوزارة إنها تعكف على تقييم الوضع الحالي في حين ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة" وكذلك بدخول "الحالات الاستثنائية" وحركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد.



وكانت السعودية ودول عربية أخرى أعلنت الأسبوع الفائت حظر الرحلات الجوية ودخول أراضيها لمدة أسبوع ضمن احترازات منع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.



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