وفد مغربي في إسرائيل.. صحيفة: وفد لوجستي دون صبغة دبلوماسية

بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وصول وفد دبلوماسي مغربي إلى إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات بعد تطبيعها في الآونة الأخيرة، أصدرت الخارجية المغربية توضيحات.

وقالت صحيفة I24news الاسرائيلية، أنها توصلت بتوضيحات من الخارجية المغربية، تفيد أن الوفد المغربي الذي من المنتظر وصوله لاسرائيل، هو وفد لوجيستي بدون صبغة دبلوماسية.

وكان نتنياهو قد نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء السبت، أكد من خلالها أن وفدا مغربيا سيصل إلى تل أبيب، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد الاتفاق على إعلان السلام بين الجانبين، الإسرائيلي، والمغربي.

ووصف نتانياهو محادثاته مع الملك محمد السادس بالدافئة، وقال: “أجريت بالأمس محادثة تاريخية دافئة مع ملك المغرب محمد السادس واتفقنا على وصول وفد مغربي إلى إسرائيل، بداية الأسبوع، لتفعيل عملية افتتاح مكاتب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل، والمغرب”.

يذكر أنه بعد يوم من زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي للرباط، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عوفير غندلمان، أن المغرب سوف يفتح ممثلية له في إسرائيل في وقت قريب.

وجاء تصريح غندلمان تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي، الذي زار المغرب ليومين، إلى تل أبيب، والذي ترأسه، رئيس هيأة الأمن القومي، مائير بن شبات، وحظي باستقبال الملك محمد السادس، في القصر الملكي بحضور مستشار، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، وآبي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وكان المغرب قد أعلن أنه يعتزم استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن، سابقا، ولسنوات عديدة إلى غاية عام 2002”.