السعودية تمدد إجراءات إغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة لكورونا وتسمح لغير السعوديين بالمغادرة

قررت المملكة العربية السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله، ليلة أمس الأحد، إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات “لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد”.

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح “بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية”.

وكانت السعودية والكويت وسلطنة عمان أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت سلطنة عمان والكويت أنهما ستستأنفان حركة الطيران في 29 من دجنبر و الاول من يناير المقبل.