اليمن..  البحسني يكرّم الشخصية الأكاديمية والاجتماعية الدكتور صالح عرم نظير خدماته لقطاع التعليم

الإثنين 28 ديسمبر 2020

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الشخصية الأكاديمية والاجتماعية الدكتور صالح عوض عرم، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، بدرع المحافظة.



ويأتي هذا التكريم عرفاناً بأدواره في خدمة التعليم بالمحافظة والوطن، والجهود التي بذلها في قيادة المؤسسة التي لعبت أدواراً مشهودة في مساندة الطلاب والطالبات وتأهيلهم في مساقات الدراسات العليا في الجامعات المحلية وأعلى الجامعات في العالم.

وأثنى المحافظ البحسني على حُسن إدارة الدكتور عرم للمؤسسة من خلال تعامله الراقي مع منظومة العمل بالمؤسسة وطلابها في أغلب دول العالم الذين تخرّجوا متسلّحين بالعلم وحاملين لأعلى الشهادات العليا في التخصصات النادرة، مثمناً دور الدكتور عرم في العملية التعليمية من خلال إدارته سابقاً لمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعمله الأكاديمي بجامعة حضرموت وخارج الوطن.

وتمنى محافظ حضرموت للمدير التنفيذي الجديد المهندس طارق بلخشر بالتوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً مساندة قيادة السلطة بالمحافظة للمؤسسة لإنجاح مهامها الكبيرة، شاكراً دعم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان للمؤسسة وللتعليم في المحافظة.

من جانبه أعرب الدكتور صالح عرم، عن خالص امتنانه وشكره للتكريم بدرع المحافظة من السيد المحافظ، شاكراً هذه اللفتة التي اعتبرها وساماً لمسيرته في مجال التعليم التي استمرت لنحو 50 عاماً، مؤكداً مواصلته لدعم الخدمة التعليمية بالمحافظة.

حضر التكريم، عضو مجلس أمناء مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية خالد سالمين بازفين.