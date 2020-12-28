التحالف العربي يدمر 5 ألغام بحرية حوثية خلال 24 ساعة

الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس تدمير 5 ألغام بحرية حوثية بجنوب البحر الأحمر، خلال 24 ساعة.



وقال التحالف العربي، في بيان، إن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف"، مؤكداً ارتفاع نشاط مليشيا الحوثي الإرهابية في زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وفي وقت سابق الأحد، أسقطت دفاعات التحالف العربي طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان، إن دفاعات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن تمكنت من اعتراض طائرة بدون طيار وإسقاطها، قبل أن تنفجر في سماء مدينة المخا غربي تعز.

وحسب البيان فإن مليشيا الحوثي كانت تحاول استهداف الأعيان المدنية والأحياء الآهلة بالسكان في المدينة الساحلية الحيوية، بواسطة الطائرة المسيرة المحشوة بالمتفجرات إيرانية الصنع.

وسبق ذلك أن أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في بلدة "نهم" شرقي العاصمة المختطفة صنعاء.

ومنذ مطلع العام الجاري أطلق الحوثيون مراراً طائرات بدون طيار متفجرة لاستهداف السكان في السعودية واليمن على حد سواء، نجحت خلالها دفاعات التحالف من خلال عمليات الاعتراض، من جمع أدلة دامغة على تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، من خلال حطام الطائرات والتي تحمل ملصقات تصنيع إيرانية.