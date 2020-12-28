الخارجية الإيرانية تدين التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق أمر مرفوض ومدان.
وقال زادة إن "مستشار رئيس الوزراء العراقي زار طهران بدعوة منا وأجرى مباحثات حول آخر التطورات الإقليمية".
وتابع "لدينا علاقات وثيقة مع الجانب العراقي، والمشاورات بين البلدين أمر عادي".
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، عن زيارة وفد عراقي إلى العاصمة طهران، بتوجيه خاص من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وفي وقت سابق قالت وكالة "مهر" للأنباء نقلا عن مصادر، إن وفدا عراقيا، برئاسة أبو جهاد الهاشمي، سيزور طهران يوم الأحد، حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
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