الاستخبارات تعلن إحباط عملية لسرقة النفط الخام في البصرة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، عن إحباط عملية لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة من إحباط عملية لسرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل (١٥ عقدة) للمادة اعلاه".
وأضافت أن عملية السرقة كانت لتتم "من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب".
وأضافت أن عملية السرقة كانت لتتم "من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به انبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (١٠سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب".
وأكدت وكالة الاستخبارات في بيانها أنه "تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة".
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