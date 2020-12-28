مواعيد مباريات اليوم في العراق واوروبا

رياضة 2020-12-28 | 09:27 1,887 مشاهدة تستكمل مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الاثنين بإقامة 5 مباريات. كما يلعب 3 لقاءات في الدوري الإنجليزي ، أهمها بين إيفرتون ومانشستر سيتي. مواعيد مباريات الدوري العراقي الممتاز:

14:00 الكرخ x النفط

14:00 الصناعات x القاسم

16:15 أربيل x الشرطة

18:15 نفط ميسان x الطلبة

20:15 نفط البصرة x الديوانية 20:15 نفط البصرة x الديوانية الدوري الإنجليزي:

18:00 كريستال بالاس x ليستر سيتي

20:30 تشيلسي x أستون فيلا

23:00 إيفرتون x مانشستر سيتي » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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