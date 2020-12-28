العشرات يتظاهرون أمام مبنى وزارة التربية في بغداد

تظاهر العشرات من المحاضرين والعقود، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة التربية وسط العاصمة بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، إن أكثر من 200 شخص من المحاضرين والعقود، نظموا صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى وزارة التربية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بثبيتهم على الملاك الدائم.
وأضاف أن قوات حفظ القانون طوقت مكان التظاهرة وانتشرت في محيطه.
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