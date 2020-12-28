لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية

وقال توفيق معلقا على الفيديو: "كيف بتنسى.. جديدنا مع النجم المصري القدير هاني شاكر الذي قرّر الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى..."

وعن الأغنية قال توفيق: "الأغنية من ألحان وليد توفيق، ومن كلمات الدكتورة نادين أسعد، وتوزيع باس منير.



وتعتبر هذه التجربة هي الأولى بالنسبة للفنان هاني شاكر، للغناء لأول مرة باللهجة اللبنانية.

ويستعد شاكر لطرح أغنية "كيف بتنسى" خلال الأيام المقبلة.