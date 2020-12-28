البحرين توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن أكاذيب قطر

وجهت مملكة البحرين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تكذب فيها الادعاءات القطرية.
وقالت مملكة البحرين إن الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء الماضي، أمر مؤسف وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.
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وأكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، في رسالته إلى كل من رئيس مجلس الأمن هذا الشهر السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية.
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وقالت الرسالة إن التصرفات القطرية تكشف عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.
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