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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تنفيذ حكم القصاص في عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، أمس الأحد، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالعاصمة الرياض.
وقال البيان إن أسامة فيصل نجم، عراقي الجنسية، أقدم على قتل عبد العزيز بن فيحان العتيبي، سعودي الجنسية، ومحمد إسماعيل الدوي، فلسطيني الجنسية، بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج وفاتهما.
وأضافت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.
وكشفت الوزارة إنه "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا"، مشيرة إلى أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا. وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني، أمس الأحد 27 ديسمبر، بمنطقة الرياض.
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