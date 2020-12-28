شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-وام

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن حكومة المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

وجاء هذا القرار إلحاقاً بالبيان الصادر في 20 ديسمبر الجاري بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في عدد من الدول، كما يأتي القرار رغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعاً آخر والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.



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