شكرا لقرائتكم خبر عن السودان ينشر قوات في جنوب دارفور بعد عنف قبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية نقلاً عن والي جنوب دارفور، الأحد، أن السودان سينشر «أعداداً كبيرة» من القوات في الولاية بعد مقتل 15 في عنف قبلي في الآونة الأخيرة.

والولاية جزء من إقليم دارفور في غرب السودان، والذي عانى صراعاً مريراً اندلع عام 2003.

وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلاً عن اثنين من القيادات المحلية، إن صراعاً على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة. وقالت إحدى القيادات المحلية إن أفراداً من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين.

وتقع قريضة على بعد 97 كيلومتراً جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأفادت الوكالة السودانية بأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال موسى مهدي والي جنوب دارفور للوكالة «عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً طارئاً مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة».

وأضاف: «اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم». وأشار إلى أن «عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون».



كانت هذه تفاصيل خبر السودان ينشر قوات في جنوب دارفور بعد عنف قبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.