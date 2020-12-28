شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1226 إصابة جديدة بـ«كورونا» و53 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-رويترز قالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 1226 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و53 وفاة ارتفاعاً من 1189 إصابة و43 وفاة، السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها و7405 حالات وفاة».

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