شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 17 شخصاً بغرق سفينة صيد روسية في القطب الشمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب أعلنت وكالات أنباء روسية غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الروسي، الاثنين، ما أدى إلى فقدان 17 شخصاً، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة. وقالت وكالة الأنباء نقلاً عن وزارة الحالات الطارئة الروسية إن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصاً وتم إنقاذ شخصين".

والسفينة الخاصة "أونيغا" غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس. وأبلغت السلطات بالحادث عند الساعة 07,30 (04,30 ت غ) ويعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة ما أدى إلى غرقها.

وما زالت عملية البحث والإنقاذ جارية. وتعمل السفينة التي ترفع العلم الروسي منذ العام 1979.

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان 17 شخصاً بغرق سفينة صيد روسية في القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.