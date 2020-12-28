شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب قبالة ساحل تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياجو-وام

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جنوب وسط تشيلي، الاثنين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار فور وقوع الزلزال. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال القوي وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد حوالي 163 كيلومتراً إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي. وقالت السلطات في تشيلي إن الزلزال ليس لديه الخصائص المطلوبة التي تتسبب في حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

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