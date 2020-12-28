شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب الصين بالإفراج عن ناشطين أرادوا «الفرار من الاستبداد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

طالبت سفارة الولايات المتحدة في الصين، الاثنين، بكين بالإفراج الفوري عن 12 ناشطاً من هونج كونج اعتقلوا في آب/أغسطس الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المستعمرة البريطانية السابقة على متن قارب إلى تايوان.

وبينما يفترض أن يمثل عشرة من المتهمين الـ12 أمام القضاء، الاثنين، في شينزين (جنوب الصين)، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن «جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد».

وقالت السفارة في رسالة إلكترونية، إن «الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر». وكان خفر السواحل الصيني أوقف هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاماً، في قارب سريع على بعد سبعين كيلومتراً جنوب شرق هونج كونج في 23 آب/أغسطس، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين المدينة الكبيرة المتاخمة لهونج كونج.

وأعلنت عائلاتهم، الجمعة، أن محاكمة عشرة منهم ستبدأ الاثنين الساعة 14,30 (06,30 ت غ). أما الناشطان الآخران فقد كانا قاصرين عند الوقائع وسيحاكمان بشكل منفصل في تاريخ غير محدد.

وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضاً بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها. وكان بعضهم مهددين بملاحقة قضائية في هونج كونج لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.

وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع العام 2020 بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد ثم بعد فرض قانون صارم جديد «للأمن القومي» في نهاية حزيران/يونيو.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بكين إن قنصليتها في كانتون (جنوب) طلبت حضور جلسة، الاثنين. وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم أن هذا الملف «سري» وأنه لن يسمح للجمهور أو الصحفيين بحضور الجلسة.

وأضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب وباء «كوفيد-19» لا يستطيع سكان هونج كونج حالياً دخول البر الصيني.