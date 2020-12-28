شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة من أجل مواصلة التعافي من عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى، وقال توني جودسيك وكيل فيدرر إن اللاعب الفائز بـ6 ألقاب بالبطولة يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة التي لحقت به في يناير 2020 بمباراة نصف نهائي البطولة التي خسرها أمام نوفاك ديوكوفيتش.

وأضاف جودسيك: «نحاول ترتيب روزنامة 2021 بشكل يتلاءم مع لياقته، سنحاول ترتيب المواعيد بعد انتهاء بطولة أستراليا»، ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة بطاقة دعوة مجانية (وايلد كارد) للبريطاني أندي موراي لأن المصنف العالمي السابق يحتل المركز 122 حالياً بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الحوض دفعتاه للتفكير في الاعتزال.

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