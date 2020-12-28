شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر دبي الرياضي»..ليلة شتوية إماراتية رسالتها عودة الحياة إلى طبيعتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- أحمد مصطفى

بإمتياز أسدل الستار عن نسخة استنثنائية من مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة جلوب سوكر، واللذين أصبحا أول حدث رياضي عالمي يقام وجها لوجه في ظل ظروف فيروس كورونا التي يمر بها العالم حالياً، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

المؤتمر والحفل اللذين أقيما في فندق أرماني دبي برج خليفة كان مميزًين واستثنائيين بكل الحضور من نجوم العالم، وسط تنظيم رائع، وتباعد إجتماعي بين الضيوف، ما أكد على أن الحياة عادت من جديد وانطلاقتها كانت من دبي.

كرستيانو رونالدو وليفاندو فيسيكي وايكر كاسياس ومحمود الخطيب، وجيرارد بيكيه وآخرين كانو نجوما وضيوفاً زينوا دانة الدينا في ليلة شتوية من ليالي الإمارات الرائعة، امتزجت فيها برودة الطقس، مع سخونة الحدث ونجومه الذين أكدوا أن هذا المكان له سحر خاص يتجدد دائماً.

"في هذا التقرير يبرز "الخليج الرياضي" أبرز مشاهد مؤتمر دبي الرياضي الذي أقيم للمرة الأول في الهواء الطلق، ووسط اجراءات احترازية مشددة أثنى عليها الجميع، وكذلك حفل جلوب سوكر الذي عاد للهواء الطلق مجدداً بعد سنوات طويلة منذ ان كانت انطلاقته في نفس المكان.

عودة الحياة لطبيعتها في دبي

كان الحدث رسالة واضحة على عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة دبي الساحرة، حيث يعد أول فعالية تقام وجها لوجه ووسط حضور، دون أن يكون الأمر عن بعد من خلال وسائل الإتصال المختلفة، والأبرز أنه كان بحضور كوكبة من نجوم العالم في كرة القدم، ما يعد حالة استثنائية وفريدة على أن القادم أفضل بفضل ما تتخذه الجهات المعنية من إجراءات احترازية ووقائية للجميع من أجل ضمان السلامة.

شتاء الإمارات الأجمل

تزامنا مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله" توافد على الإمارات وعلى مدينة دبي العديد من نجوم العالم، ليعيشوا تجربة استئنائية في هذا التوقيت من العام، رغم أن الأمر لم يكن بالجديد عليهم حيث يتوافدون كل عام إلا أن انه وفي ظل الظروف الاستئنائية الحالية بسبب كورونا كان الأمر مختلفاً، فعلى سبيل المثال كثير من نجوم مؤتمر دبي الرياضي حضروا إلى دبي مع اسرهم على رأسهم النجم كرستيانو رونالدو، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، وكذلك ليفاندو فيكسي وغيرهم.

27 رقماً مميزاً للأهلي المصري

أصبح الرقم 27 مميزاً وخاصاً للنادي الأهلي المصري، وذلك بعد أن استلم محمود الخطيب رئيس النادي جائزة أفضل نادي في القرن في افريقيا والشرق الأوسط من جلوب سوكر، حيث تم الاستلام يوم 27 ديسمبر وهو اليوم الذي أقيم فيه الحفل، وقد تزامن أيضاً مع نفس الرقم ليوم 27 من شهر نوفمبر الماضي حينما توج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ليفاندو فيكسي يكسر هيمنة رونالدو

استطاع البولندي ليفاندو فيسكي أن يكسر هيمنة البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة جلوب سوكر والتي استطاع أن يتوج بها 6 مرات، ولـ 4 مرات متتالية بداية من نسخة عام 2016 وحتى 2019، ليحصل عليها ليفاندوفيكسي وينال رونالدو جائزة أخرى " لاعب القرن".

تكريم مارادونا وروسي

كان اللافت أيضاً خلال مؤتمر دبي الرياضي وحفل جلوب سوكر هو تكريم الاسطورتين الراحلين الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا، والايطالي باولو روسي واللذين رحلا عن عالمنا هذا العام، حيث تحدث عنهما السويسري جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، كما تم عرض فيلم وثائقي مبسط عنهما خلال الحدث وتفاعل معه كافة الحضور وسط لقطات مؤثرة عن الراحلين.