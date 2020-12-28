شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يعلن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الاثنين أن المصنف أول عالمياً سابقاً السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية لأنه يتعين عليه مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.

وكان فيدرر (39 عاماً) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط/فبراير الماضي وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخراً وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي «في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في عام 2021».

وأضاف «نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة (إلى اللعب) في وقت لاحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام 2022».

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في شباط/فبراير أتبعها بأخرى في حزيران/يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلاً لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى إلى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بأنه ليس متأكداً «100 في المئة» من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في كانون الثاني/يناير لكنها أرجئت إلى شباط/فبراير بسبب قيود «كوفيد-19» المفروضة في ملبورن.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية موسم 2021 الذي يشمل أولمبياد طوكيو وفرصة حصوله على أول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.