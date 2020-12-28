شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أنشطة الرياضات الفردية للفئة العمرية تحت 12 عاماً في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استئناف أنشطة الرياضات الفردية في الأكاديميات الرياضية للفئة العمرية تحت 12 عاماً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المجلس أن استئناف النشاط يتضمن إجراء فحوص «كوفيد-19» بشكل منتظم للجهازين الفني والإداري والعاملين، والتزام الطاقم والعاملين بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن مترين، وتعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية، وتركيب أجهزة الفحص الحراري على مداخل الأكاديميات ومواقع التدريب.

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