صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة رياضية في قرية الطويرات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، قافلة رياضية بمركز شباب الطويرات بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة داخل القرية، وحسن استغلال وقت الفراغ، ورفع اللياقة البدنية لدى الشباب، وتأتى في إطار مواصلة جهود الجامعة فى دعم المجتمع المحيط، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التى تساهم فى بناء الإنسان، مؤكدا حرص الجامعة على الوصول إلى كافة القرى بإقليم جنوب الصعيد خاصة الأكثر احتياجا منها.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة التى شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب بكلية التربية الرياضية، تضمنت ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية بهدف دعم الشباب.