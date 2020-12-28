محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد
استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية، والقادمة من جينيف، على متنها 126 سائحًا.
وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.
وكذا التنسيق لإنهاء اجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr والتي يحملها الركاب، أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم إلي الغردقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.