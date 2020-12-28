مصر للطيران: استئناف الرحلات الجوية إلى سلطنة عُمان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها الجوية بين القاهرة ومسقط، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والخاصة باستئناف الحركة الجوية مرة ثانية، وذلك بعد توقفها لمدة أسبوع بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وطالبت شركة مصر للطيران من المسافرين من القاهرة إلى مسقط، أو المغادرين إلى القاهرة ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR)، والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتكون بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

كما طالبت من المسافرين إلى عاصمة سلطنة عمان "مسقط"، توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) ، وذلك لمدة شهر واحد والتسجيل على الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

وأشارت الشركة إلى أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران علي رقم 1717 على مدار 24 ساعة يوميًا .​