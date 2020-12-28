فنزويلا تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الاثنين أنها سجلت 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 14 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 112 ألفاً و316 حالة، تعافى منهم 106 الآف و453 حالة، فيما وارتفعت حالات الوفاة

إلى 1014 بعد تسجيل حالة أمس بينما هناك أربعة الآف 849 حالة نشطة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليونا و 783

ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا