موسكو تبدأ تسجيل الراغبين بتلقي لقاح كورونا

بدأت السلطات المحلية في موسكو مُخطط تسجيل الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المتسجد، وذلك لمختلف الفئات والسكان في موسكو.
أعلنت السلطات أن اللقاح متوفر الأن لمختلف سكان مدينة موسكو، المسنين، المطاعم، عمال الخدمات السكانية، وكذلك الهيئات الرياضية وإنفاذ القانون، أيضاً إلى جانب موظفي المؤسسات غير الحكومية والدينيةوالمتطوعين.
وقد كان قبل ذلك اللقاح متوفراً للأشخاص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل عمال هيئات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وعمال الهيئات الاجتماعية الأخرى. وانضم إلى القائمة لاحقاً عمال مراكز خدمات الدولة، المراكز الثقافية، عمال قطاع التجارة والخدمات، وفي 21 ديسمبر انضمإليهم عمال النقل، الطاقة، الصناعة ووسائل الإعلام.
وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي كان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.
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