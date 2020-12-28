أفغانستان: مقتل وإصابة 3 من عناصر الأمن في هجوم لحركة طالبان بإقليم فرح

أعلن مسئولون محليون مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة إثنين آخرين في هجوم لحركة "طالبان" استهدف مقر شرطة منطقة "أناردارا" في إقليم "فرح".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين عن حاكم الإقليم تاج محمد مجاهد قوله إن عناصر تابعة لحركة "طالبان" قامت بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، مشيرا إلى أن ذلك أعقبه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.

وأضاف أنه تم قتل عناصر من حركة "طالبان"

خلال رد قوات الأمن على هذا الهجوم وقيامها بعملية تمشيط للمنطقة.من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" حتى الآن على هذا الهجوم.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى

80 مليونا و 783 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا