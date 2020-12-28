عداد كورونا لا يتوقف.. الإصابات والوفيات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - يواصل عداد كورونا تسجيل المزيد من الوفيات والإصابات في مختلف دول العالم ، رغم الإجراءات التي فرضتها معظم الدول لكبح تفشي الفيروس.

أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 81 مليونا و144 ألفا و998 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و771 ألفا و981 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 57 مليونا و293 ألفا و767 حالة، الإثنين.

وفيات أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير، الأحد، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 330 ألفا و901 في المجمل وذلك بزيادة 1309 وفيات عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و909 آلاف و910 حالات، بزيادة 179104 حالات جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

السلالة الجديدة تصل إلى كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تُعزى إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى منها غيرها من سلالات الفيروس الحالية في 3 أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر/كانون الأول.

وعلى أثر ذلك تعهد المسؤولون بالإسراع بجهود تدشين برنامج تطعيم عام من فيروس كورونا.

وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت الحكومة، الأحد، أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوما إلى 40 فقط.

وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

بدوره، قال كبير موظفي الرئاسة نوه يونج مين، الأحد، إن السلطات ستبدأ في فبراير/شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

الصين تسجل 21 إصابة جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضا من 22 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 15 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وأضافت أن الحالات المحلية الست سُجلت في إقليم لياونينغ.

وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت 20 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 15 حالة مماثلة في اليوم السابق.

ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86976 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي إطار منفصل، شددت بكين قيود كوفيد-19 لمخاوف من أن سفر أعداد كبيرة من الصينيين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة، حيث أبلغت الأحد عن حالات إصابة محلية لليوم الرابع على التوالي.