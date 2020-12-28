أثنی خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء والوداد، علی مستوی البطولة الوطنية واللاعبين المحليين.

وقال غاريديو، في حديثه مع “اليوم 24”: “لاعبو البطولة المغربية، عموما، يتمتعون بمستوی جيد، ولقد نصحت العديد من الفرق الأوروبية بلاعبين سبق أن دربتهم سواء بالوداد أو الرجاء”.

واستطرد قاٸلا “المثال الواضح جواد الياميق، الذي يبلي البلاء الجيد بالدوري الاسباني”.

وزاد “بونو، النصيري، منير ولاعبين مغاربة باسبانيا وباقي الدوريات الأوروبية يقدمون مستويات كبيرة”.

وأضاف “قضيت أكثر من سنتين بالمغرب، تحديدا الدار البيضاء، خضت مباريات عديدة في البطولة، الكأس، دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية، عشت العديد من اللحظات وقضيت فترة الحجر الصحي بالمغرب.. تعرفت علی أشخاص استثناٸيين، وأحتفظ بالعديد من الذكريات الجميلة”.

كانت هذه تفاصيل خبر غاريدو لـ “اليوم 24”: نصحت فرقا أوروبية بالتعاقد مع لاعبي الوداد والرجاء.. الياميق نموذجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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