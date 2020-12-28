مسيحيو المغرب يستغلون أعياد الميلاد لتجديد مطالب “الاعتراف”

يعيش أغلب المغاربة الذين يعتنقون الديانة المسيحية على وقع احتفالات بأعياد الميلاد، والتي انطلقت منذ يوم 25 دجنبر الجاري.

وتعد هذه الاحتفالات، فرصة يستغلها المسحيون المغاربة لتجديد مطلبهم الرئيسي، وهو الاعتراف بهم رسميا كمواطنين مغاربة يعتنقون الديانة المسيحية.

وفي هذا السياق، قال زهير الدكالي، رئيس تنسيقية المسيحيين المغاربة، في حديثه مع “اليوم 24″، إن ” المسحيين المغاربة يجددون مطالبهم إلى الملك محمد السادس باعتباره أمير لجميع المؤمنين، والحكومة الممثلة في شخص سعد الدين العثماني، بحقوقهم المسلوبة كمواطنين مغاربة مسيحيين”.

ويدعو المسيحيون المغاربة، بحسب رئيس تنسيقية المسيحيين المغاربة، إلى “ممارسة عبادتهم واحتفالاتهم وطقوسهم علنا، وفي كنائس وطنية بدون خوف أوتضييق من السلطات والمجتمع”.

ويطالبون أيضا، “بزواج مدني أو في الكنيسة، وليس على الطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى الحق في تسمية أطفالهم بأسماء يختارونها أو يرتضيها كافليهم بأسماء تتماشى واعتقادتهم المسيحية، فضلا عن السماح لهم بدفن موتاهم بمقابر خاصة بالمسيحيين”.

ولفت زهير الدكالي الانتباه، إلى أن أملهم كبير في الملك والحكومة، في أن يستجيبوا لمطالبهم، التي يرونها مشروعة.

ويشار إلى أن عدد المسيحيين المغاربة يقدر بحسب مرصد الحريات الدينية بحوالى 8000 شخص، كما أن عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة تبلغ 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في طنجة والرباط.