شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

الإثنين 28 ديسمبر 2020 نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

تم الابلاغ عن 19حالة مشتبهة من المحافظات التالية: عدن 10 حضرموت الوادي 4 لحج 2 الضالع 2 حضرموت الساحل 1 الحالات المؤكدة لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية حالتان فقط: 2 عدن إجمالي الوفيات المبلغ عنها من المرافق الصحية حالة واحده: 1 عدن إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية: صفر إجمالي التراكمي للحالات 7153 إجمالي الحالات المؤكدة 2094 إجمالي حالات الوفيات المبلغة من المرافق الصحية 607 إجمالي حالات الشفاء المبلغة من المحافظات 1384 إجمالي عدد الفحوصات 122 إجمالي الفحوصات الإيجابية 0 إجمالي الفحوصات السلبية 122 ملاحظه: 1. المحافظات التي لم تبلغ : مأرب 2.تم اضافة حالتين مؤكده وحالة وفاة بعد تحديث سجل الجمهورية

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